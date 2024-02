Il grande polmone verde dei bresciani: per ciascuno un boschetto di 1.360 mq

Il rapporto Ersaf sullo stato delle foreste lombarde: nel Bresciano una disponibilità doppia rispetto alla media regionale

Brescia è la provincia con la maggior estensione di boschi in Lombardia © www.giornaledibrescia.it

Un grande polmone verde che fa bene alla salute dell’uomo e dell’ambiente. Un serbatoio di ossigeno, ma anche una risorsa economica. I boschi coprono il 26% della superficie lombarda, quasi 620mila ettari. Oltre duecento milioni di alberi, che guadagnano terreno, in parte grazie a nuove piantumazioni, ma soprattutto per effetto dell’abbandono della montagna. Fra il 2009 e il 2018 le foreste lombarde si sono prese 1.758 ettari all’anno, crescendo del 2,7%. Brescia, in valore assoluto, è la provin