Dalla Marmolada un nuovo modello per il futuro della montagna

Sul ghiacciaio in estinzione l’iniziativa «Climbing for climate» di Università di Brescia e Cai per chiedere di cambiare strategie di sviluppo

Marmolada, Unibs sul ghiacciaio morente

Adattare le nuove strategie di sviluppo ai cambiamenti climatici, sostenendo una proposta di turismo alternativo e una fruizione sostenibile della montagna. Non più solo analisi e ricerca scientifica, quindi, ma proposte concrete alle istituzioni regionali e nazionali per un’inversione di tendenza rispetto ad un modello tradizionale di sfruttamento di aree sempre più fragili e a rischio estinzione. L’iniziativa La sesta edizione di «Climbing for climate», che si è svolta quest’anno sul ghiaccio