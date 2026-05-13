Le scarpe sui sedili del regionale per Milano

Le carrozze del regionale per Milano, con le loro doppie file di sedili azzurri, in certi orari sono così affollate da ricordare lo spazio destinato ai polli in batteria. Non passa quindi inosservata la ragazza che si mette comoda, stende le gambe e appoggia i piedi sul sedile di fronte, quasi fosse il pouf del salotto di casa. Impossibile ignorarla mentre al telefono racconta con dovizia di particolari dei pruriti ginecologici che la tormentano.