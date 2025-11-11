Giornale di Brescia
Abbonati
80 anni GdBScuola

La 3G dell’istituto Golgi di Brescia in visita alla mostra del GdB

I 21 alunni hanno visitato l’esposizione ospitata a Palazzo Negroboni, accompagnati da due docenti
La 3G del Golgi in visita alla mostra del GdB - © www.giornaledibrescia.it
La 3G del Golgi in visita alla mostra del GdB - © www.giornaledibrescia.it
AA

La classe 3G dell’istituto Golgi di Brescia ha visitato la mostra del Giornale di Brescia, allestita a Palazzo Negroboni in città. I ragazzi hanno scoperto la storia del quotidiano attraverso foto, video e pagine storiche. 

La mostra

L'esposizione si chiama «Il Giornale di Brescia nella storia, 1945-2025 – Sguardi su Brescia e sull’Italia» e racconta la storia del Giornale di Brescia, ma anche dell’Italia e del mondo. La mostra – curata da Roberto Chiarini ed Elena Pala – parte dall’immediato dopoguerra, e più precisamente dal 27 aprile 1945, data del primo numero del Giornale di Brescia.

  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni
    La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Il viaggio si snoda poi fino alla Brescia del futuro: gli 80 anni sono raccontati attraverso i volti delle persone, dei protagonisti della vita politica, culturale e sportiva della provincia, tramite le immagini d’epoca in bianco e nero e con quelle moderne a colori. Ma la storia non è solo quella del quotidiano: tra le righe degli 80 anni del giornale si legge la storia di tutta la comunità dei suoi lettori.

Fino al 16 novembre

La mostra è visitabile gratuitamente fino al 16 novembre, dalle 10 alle 18 dal martedì alla domenica. Nell’ultimo weekend di apertura, l’esposizione sarà visitabile fino alle 20.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GdB 80mostra 80 anni GdBvisitestudenti brescianiBrescia
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario