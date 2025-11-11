La 3G dell’istituto Golgi di Brescia in visita alla mostra del GdB

La classe 3G dell’istituto Golgi di Brescia ha visitato la mostra del Giornale di Brescia, allestita a Palazzo Negroboni in città. I ragazzi hanno scoperto la storia del quotidiano attraverso foto, video e pagine storiche.

La mostra

L'esposizione si chiama «Il Giornale di Brescia nella storia, 1945-2025 – Sguardi su Brescia e sull’Italia» e racconta la storia del Giornale di Brescia, ma anche dell’Italia e del mondo. La mostra – curata da Roberto Chiarini ed Elena Pala – parte dall’immediato dopoguerra, e più precisamente dal 27 aprile 1945, data del primo numero del Giornale di Brescia.

La mostra sugli 80 anni del Giornale di Brescia a palazzo Negroboni - Foto NewReporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Il viaggio si snoda poi fino alla Brescia del futuro: gli 80 anni sono raccontati attraverso i volti delle persone, dei protagonisti della vita politica, culturale e sportiva della provincia, tramite le immagini d’epoca in bianco e nero e con quelle moderne a colori. Ma la storia non è solo quella del quotidiano: tra le righe degli 80 anni del giornale si legge la storia di tutta la comunità dei suoi lettori.

Fino al 16 novembre

La mostra è visitabile gratuitamente fino al 16 novembre, dalle 10 alle 18 dal martedì alla domenica. Nell’ultimo weekend di apertura, l’esposizione sarà visitabile fino alle 20.