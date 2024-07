Truffe ai danni di anziani: c’è un nuovo allarme

Ennesimo allarme in Valcamonica per dei tentativi di truffa ai danni soprattutto delle persone anziane. A lanciarlo è il comando dei carabinieri di Breno, che ha chiesto la collaborazione di tutti, a iniziare dai Comuni, per far conoscere l’inganno e, di conseguenza, avere più probabilità di sventarlo.

Il metodo

Lo spregevole «giochetto» è già noto e utilizza delle chiamate sul telefono fisso, effettuate nel corso della giornata, quando è più facile che gli anziani siano in casa senza figli o parenti. Dei finti avvocati o finti militari appartenenti alle Forze dell’ordine chiedono denaro a seguito di arresti o di incidenti accaduti a famigliari. I soldi richiesti servirebbero per sbrigare più velocemente le pratiche. Se il malcapitato utente ci crede e casca nel tranello, i malfattori si presentano a casa e, mentre una prima persona distrae l’anziano e incassa i soldi, una seconda si intrufola e ruba quanto più possibile.

Gli uomini dell’Arma camuni fanno sapere che «nessun appartenente alle Forze dell’ordine chiama e si presenta per richieste di denaro» e consigliano, nel caso qualcuno ricevesse telefonate o visite di questo tipo, di contattare subito il 112.

Molte segnalazioni

In molti, negli ultimi giorni, hanno contattato le stazioni dei carabinieri della Valle per chiedere chiarimenti e per capire come comportarsi o denunciare quanto sta accadendo. Al momento, pare che nessun tentativo di truffa finora tentato sia andato a segno. Purtroppo, però, la paura e lo stress per quanto accade resta nelle persone più fragili, che si sentono minacciate e insicure anche dentro la propria abitazione.