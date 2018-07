Trattori d’epoca divorano la strada attraverso tre valli

Le valli bresciane sono pronte ad accendere i motori: sabato 28 e domenica 29 luglio, il Gate Valtrompia darà il via al sesto Raduno trattori d’epoca al Maniva. L’iniziativa si snoderà per quasi 80 chilometri e unirà tre valli: Trompia, Camonica e Sabbia, partendo da San Colombano.

Nel mezzo, cento trattori che hanno fatto la storia delle comunità montane e della loro produzione. Provenienti da Lombardia, Trentino, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, ma anche dalla Svizzera e dalla Germania, i mezzi che sfileranno avranno almeno trent’anni di lavoro alle spalle fino ad arrivare al 1949.

«Lo scopo dell’iniziativa, oltre ad essere quello di riunire gli appassionati del settore, è quello di far rivivere le tradizioni locali e promuovere il nostro territorio - esordisce il presidente del Gate, Renato Rossi -. Il rilancio del turismo è fondamentale, così come far conoscere i prodotti d’eccellenza della filiera agroalimentare. Per questo voglio ringraziare tutti gli attori che hanno reso possibile una volta il raduno: il Musical watch veteran club, la Provincia e il Comune di Brescia, così come le Amministrazioni e le Pro loco di Collio, Breno e Bagolino. Un ringraziamento speciale va alle Comunità montane che ci ospitano».

Un programma ricco, quello della due giorni, che darà la possibilità di scoprire il territorio anche dal punto di vista dei sapori con degustazioni di prodotti locali. Dalla partenza, fissata a San Colombano per le 17 di sabato 28 luglio, si proseguirà fino ad arrivare a Collio dove, in concomitanza si terrà la festa patronale. La domenica inizierà nuovamente a San Colombano alle 8 del mattino per poi arrivare al Rifugio Bonardi, al passo Crocedomini, alla Malga Cadino, all’oratorio di Bagolino fino ad arrivare, poco dopo le 16, al passo del Maniva. Il programma completo del raduno è disponibile sul sito www.gatevaltrompia.it.

