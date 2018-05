Tatuaggi e piercing, in fiera 126 espositori

Il mondo dei tattoo e dintorni si concentra per due giorni a Piancogno. Dopo il bagno di folla dell’edizione 2017, in Valle Camonica, torna l’evento dedicato agli amanti di tatuaggi e piercing: Massimiliano Akenaton Agretti e i ragazzi dell’associazione «Anni d’oro», organizza per il oggi e domani al Pala.Vi.Bi di Piamborno la seconda edizione della convention che vedrà la presenza di tatuatori ed espositori provenienti da tutta Italia (ingresso gratuito).

«Lo scorso anno avevamo 54 stand e quest’anno siamo a 126 - spiega Agretti -. Gli studi presenti saranno 109 con 175 tatuatori a cui si aggiungono i professionisti del piercing e del trucco semipermanente che eserciteranno direttamente sul posto, con tutte le accortezze igieniche e sanitarie».

Al palazzetto di via Nazionale i protagonisti saranno gli esperti del settore pronti a rispondere alle domande e ai dubbi dei visitatori. «Verrà spiegata la storia e la filosofia del tatuaggio, facendo chiarezza anche sui potenziali rischi di questo trattamento - ha concluso Agretti -. Inoltre, si potranno conoscere al meglio le ultime tecniche che consentono di camuffare o rimuovere un tatuaggio».

Per stasera sono in programma concerti rock e un raduno di bikers all’esterno della struttura. L’evento gode del patrocinio di Comune di Piancogno, Comunità Montana di Valle Camonica, Provincia e Regione Lombardia.

