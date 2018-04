Studenti da Darfo a Norcia di nuovo meta di gite scolastiche

Norcia torna a essere meta di gite scolastiche. Dopo la visita, nei giorni scorsi, di due classi dell'Itis «Mattei» di Urbino, il 25 aprile nella città di San Benedetto arriveranno gli studenti dell'istituto superiore «Olivelli - Putelli» di Darfo Boario Terme.

«È davvero significativo, al di là della specificità dei corsi di studio, far avvicinare i giovani alla reale situazione che ha coinvolto il nostro Paese: si tratta di un'importante attestato di attenzione e sensibilità nei confronti della nostra comunità», ha detto l'assessore alla cultura Giuseppina Perla che ha voluto incontrare e ringraziare i docenti e gli alunni di Urbino (altrettanto farà con quelli in arrivo dalla Lombardia).

«Li accoglieremo con grande piacere e riconoscenza - ha sottolineato l'assessore - perché i giovani sono un segno di speranza e vederli in giro per la nostra città in questi giorni

ci apre il cuore e ci fa guardare con fiducia al futuro».

