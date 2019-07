Sky Marathon, domenica di corsa sfiorando il cielo

Si sono chiuse nella notte le iscrizioni alla 24esima edizione della Sky Marathon Sentiero 4 luglio, che domenica porterà i migliori sky runner a cimentarsi sulle creste, quasi toccando il cielo, dell’alta Valcamonica.

L’evento prende il via sabato alle 18 con il ritrovo nella tensostruttura di Santicolo per la conferma delle iscrizioni, la consegna dei materiali di gara e il briefing. Il giorno seguente si parte prestissimo, alle 6.15 dalla piazza Giovanni Venturini di Corteno per il trasferimento a Santicolo e il via: alle 6.45 la categoria femminile e alle 7 la maschile, sia per la maratona da 42 km sia per la mezza.

Il taglio del traguardo del primo atleta della mezza a Santicolo è previsto per le 8.45. Nella chiesa di San Giacomo, attigua all’arrivo, alle 10.30 sarà celebrata la messa e intorno alle 11.10 circa il vincitore della Sky Marathon sarà accolto tra due ali di pubblico festante; a seguire il pranzo e alle 14.30 la cerimonia di premiazione. I record da battere restano quelli di Mario Poletti (4 ore, 8 minuti e 24 secondi) e di Emanuela Brizio (5 ore, 10 minuti e 43 secondi).

Testa di serie quest’anno è il ruandese Jean Baptiste Simukeka, oltre al lecchese Daniel Antonioli e al trentino Daniele Cappelletti; per la sfida in rosa la più volte vincitrice Denisa Dragomir si dovrà difendere dagli attacchi della ruandese Primitive Niyrora. Tutte le informazioni su www.maratonadelcielo.it.

