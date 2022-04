Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana resta in carcere

Non cambia nulla perchè in questo momento, alla luce delle gravi accuse a suo carico e della sua confessione, non poteva essere altrimenti. Resta in carcere Davide Fontana, il 43 enne reo confesso dell'omicidio di Carol Maltesi, 26enne uccisa a fatta a pezzi a Rescaldina e ritrovata a Paline di Borno.

Lo ha deciso il Gip di Busto Arsizio, all'esito del terzo interrogatorio di Fontana, dopo il passaggio del fascicolo di inchiesta da Brescia a quella di Busto.

Fontana avrebbe detto ai giudici didopo che, durante un gioco erotico,, con il quale parlò della sua volontà di trasferirsi in Veneto per stare più vicina al figlio di sei anni.

Dopo averla legata al palo da lap dance a telefonata conclusa, Fontana ha detto di averla colpita a martellate fino ad ucciderla, spinto dalla rabbia per la decisione di lei di andare a vivere lontano da lui.

