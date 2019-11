Montecampione apre un’altra pista e potenzia l’innevamento

Aspettando la neve, Montecampione si attrezzerà per farsela in casa. Regione Lombardia va in soccorso delle stazioni sciistiche e sull’altopiano di Artogne stacca un assegno da 800mila euro.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata la graduatoria delle 34 domande presentate al Pirellone: su otto milioni stanziati, il 10% prenderà la strada di Montecampione che ha presentato un piano di investimenti da tre milioni.

Il progetto si articolerà in due fasi: il 50% del contributo arriverà nel 2020 e servirà a finanziare il potenziamento dell’impianto di innevamento, la sistemazione delle condotte che portano l’acqua ai cannoni sparaneve e un maxi intervento sulle piste da sci...

