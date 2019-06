«Maratona del cielo», adesioni fino al 1° luglio

Ci sono già più di 180 iscrizioni per la 24esima edizione della Maratona del cielo di Corteno e l’organizzazione punta al sold out. Se negli ultimi due anni l’obiettivo era battere il record dei record, quest’anno si inizia più in basso, pensando ai partecipanti. Tra i nomi di spicco, i favoriti per la vittoria, ci sono il ruandese Jean Baptiste Simukeka e la rumena Denisa Dragomir, già vincitrice delle ultime tre edizioni. La novità 2019 è la prova «mini» che, su distanze ad hoc, punta ad avvicinare le giovani generazioni al mondo della corsa in montagna e dello skyrunning.

Se per la maratona vera e propria i pettorali iniziano a scarseggiare, sono in corso le iscrizioni per la mezza, che anche quest’anno sarà tappa di Lombardia Running. Le adesioni si chiudono l’1 luglio a mezzanotte (o al raggiungimento dei 400 iscritti complessivi). La gara parte domenica 7 luglio alle 6.45 da Santicolo, alle 8.35 l’arrivo della prima atleta della mezza, alle 10.30 la Messa, alle 11.10 circa l’arrivo del primo della Skyrunng, il pranzo alle 12.30 e le premiazioni alle 14.30.G.M.

