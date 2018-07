L’orso in Valle Dois: ha fame e mangia cinque capre

Cinque capre di un pastore sono state sbranate da un orso. Un’amara scoperta, che fa di nuovo parlare della presenza di un plantigrado in Valle. Dopo le bufale dei giorni scorsi - quando è circolata una foto di una mamma orsa con quattro cuccioli, spacciata per uno scatto sui monti di Ossimo, mentre l’immagine risaliva ad almeno quindici giorni prima in Val di Tovo, sopra Arco di Trento - questa volta è tutto confermato.

Secondo la Polizia provinciale, salita in quota per effettuare un sopralluogo, l’orso passato dalla Valle Dois arriva dal Trentino: quest’anno c’è un esemplare che gravita tra la Val Daone e la Val Breguzzo e che ha compiuto parecchi danni.

