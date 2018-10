Darfo, nuova caserma dei Carabinieri intitolata a Cristini

È stata intitolata questa mattina al maresciallo maggiore Aurelio Cristini la nuova stazione dei Carabinieri di Darfo Boario Terme. Alla cerimonia ha preso parte anche il sottosegretario alla Difesa, il bresciano Raffaele Volpi.

Molte le autorità civili e militari convenute, a partire dal comandante provinciale dei Carabinieri, col. Luciano Magrini. Ad allietare la cerimonia anche la Fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia.

L'intitolazione giunge dopo che da anni la cittadina camuna attendeva la disponibilità di una nuova caserma per il presidio locale dell'Arma, adeguata alle mutate esigenze operative.

L'intitolazione al Maresciallo Cristini rende omaggio ad una figura insigne di darfense: il sottufficiale era infatti nato a Darfo nel 1916 e si era distinto in particolare in Montenegro durante le dolorose pagine della Seconda Guerra Mondiale seguite all'8 settembre 1943, al punto da meritare la Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Rientrato in Italia, Cristini proseguì la sua carriera nelle fila dei Carabinieri fino al 1972, reggendo da comandante ben 5 diverse stazioni dell'Arma in Lombardia.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it