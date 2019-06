Confesercenti sbarca in paese: ecco i servizi

In Valcamonica per essere vicini alle piccole imprese, ai commercianti e per ascoltare i bisogni dei consumatori. Confesercenti Lombardia sbarca a Darfo Boario Terme: nei giorni scorsi, l’associazione presieduta da Pier Giorgio Piccioli ha inaugurato la nuova sede nello stabile in cui è di casa l’Anmig di Darfo, in via Bonara. Presenti alla cerimonia anche il direttore generale di Confesercenti, Alessio Merigo, l’assessore al Commercio di Darfo, Osvaldo Benedetti, e alcuni associati.

«È un modo concreto per essere ancora più vicini alle imprese e per poter offrire loro un ventaglio di servizi che possa rispondere alle loro esigenze», ha spiegato Piccioli. L’assessore Benedetti ha sottolineato l’importanza di «essere vicini alle aziende del territorio» e ha ribadito la volontà, da parte dell’Amministrazione comunale, di «intensificare la collaborazione per nuovi progetti di rivitalizzazione e valorizzazione delle attività commerciali della zona». Il nuovo ufficio di Confesercenti sarà a disposizione degli associati per fornire una serie di servizi che spaziano dalla contabilità alla fatturazione elettronica, dall’assistenza fiscale alla consulenza in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per il momento, l’ufficio sarà aperto due giorni a settimana - martedì e venerdì - dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.

