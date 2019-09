«Borgo dei borghi», Bienno ci riprova in tivù

Già cinque anni fa, alla prima edizione del concorso «Il borgo dei borghi», Bienno ha mancato per un soffio la palma di Borgo più amato dagli italiani, classificandosi nella giornata finale al quinto posto, primo tra i paesi del nord Italia.

Quest’anno i biennesi ci riprovano, partecipando nuovamente alla sfida della trasmissione di Rai3 «Kilimangiaro» per diventare il «borgo dei borghi». Per il momento siamo ancora alle fasi di preselezione, perché soltanto un paese rappresenterà la propria regione alla sfida televisiva programmata per l’autunno-inveno.

Per la Lombardia, oltre a Bienno, sono in lizza Tremosine, in Alto Garda, e San Benedetto Po nel Mantovano. Il paese camuno è però già in fibrillazione, perché è necessario convincere quante più persone possibile a votare, sul sito della Rai, il proprio borgo preferito. La campagna sui social media è già partita, non mancherà un volantinaggio a tappeto e le immancabili catene via WhatsApp.

L’intenzione del sindaco Massimo Maugeri è anche di girare un breve video che, in poche ma efficaci battute, convinca la gente a votare utilizzando alcuni testimonial locali. La migliore e più efficace promozione, però, Bienno l’ha già avuta pochi giorni fa, con la 29ª edizione della Mostra mercato, che ha incantato oltre 200mila persone.

