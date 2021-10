Arriva la neve sul Gavia e in Presena: passo chiuso

Questa mattina, in alta Vallecamonica, per la prima volta in questa stagione l’aria sapeva di neve: le temperature hanno sfiorato lo zero e la pioggia e la nebbia hanno fatto il resto. Le cime si sono imbiancate in tutta la vallata; in Presena, così come al passo dello Stelvio, si sono già contate alcune decine di centimetri di manto bianco. Sul ghiacciaio al confine tra la provincia di Brescia e il Trentino nevica già da martedì sera e oggi le due webcam hanno permesso a tutti di ammirare i primi fiocchi, che hanno ricoperto di bianco tutto il paesaggio, impianti compresi. Imbiancati, nel territorio più in alto, anche entrambi i versanti del passo del Tonale: per le poche persone che hanno valicato il confine il clima è sembrato davvero invernale.

«Eccola, poca ma è un buon inizio, noi siamo pronti per una nuova stagione di sci», ha affermato un esercente del passo. L’apertura delle piste è però ancora lontana: se le condizioni della neve lo consentiranno, si potrebbe ipotizzare una prima sciata in Presena a novembre, mentre l’apertura ufficiale della stagione è fissata, come da tradizione, al ponte dell’Immacolata a dicembre.

Il passo dello Stelvio è stato chiuso per motivi di sicurezza a causa di una bufera che ha imperversato per tutta la giornata, con fiocchi enormi e piste bianche. Oggi sono scesi circa 25 centimetri che si sono aggiunti ai 10 di martedì. Da martedì è interdetto - fino alla tarda primavera del 2022 - anche il passo del Gavia.

