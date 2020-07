Alpini al Passo del Tonale col pensiero rivolto a chi non c’è più

Se la pandemia fosse solo un terribile incubo, oggi sarebbe dovuto essere il giorno della partenza della prima colonna del Pellegrinaggio in Adamello: l’edizione numero 57 si sarebbe svolta nel fine settimana, con la cerimonia in quota sabato mattina e la sfilata in una località del Trentino domenica. Invece, come ben noto, tutte le manifestazioni nazionali dell’Ana previste sino alla fine di luglio sono state annullate, compresi i pellegrinaggi in Ortigara e in Adamello.

Così come successo due settimane fa per il raduno nel Vicentino, e vista la possibilità di organizzare iniziative all’aperto mantenendo il distanziamento e garantendo il rispetto di tutte le misure di sicurezza, il presidente nazionale Sebastiano Favero, insieme ai colleghi dell’Ana di Vallecamonica Mario Sala e del neo presidente trentino Paolo Frizzi, ha deciso di autorizzare una breve cerimonia per domenica 26 al passo del Tonale. Si tratterà, come da disposizioni, di un evento «simbolico e decisamente ridotto, per testimoniare comunque il ricordo che gli alpini vorrebbero perpetuare anche in questi momenti di difficoltà».

L’appuntamento è per le 10 nel piazzale del Sacrario del Tonale, dove sono previsti l’alzabandiera, l’onore ai caduti, la deposizione di una corona di fiori all’interno del Sacrario, il suono del Silenzio e la benedizione impartita da don Antonio Leoncelli, parroco di Pezzo e del Tonale e cappellano alpino. Con tutta probabilità, il presidente nazionale Favero lascerà un messaggio ai presenti per rendere onore a tutti i caduti. La breve cerimonia avverrà alla presenza del labaro nazionale e dei due vessilli sezionali camuno e trentino.

«Il nostro intento è testimoniare comunque il ricordo e gli ideali degli alpini anche in un periodo di emergenza come questo - dichiara il presidente dell’Ana di Valcamonica Mario Sala -, ma tutto dovrà avvenire nel rispetto delle norme che impediscono ogni forma di assembramento e impongono ancora il distanziamento. Sono certo che tutti sapremo condividere correttamente, anche idealmente, questo momento con l’augurio che il prossimo anno non ci siano più limitazioni alla nostra libera e sempre convinta partecipazione al Pellegrinaggio in Adamello».

L’appuntamento si svolgerà alla presenza dei direttivi nazionale e delle due sezioni e con tutta probabilità parteciperà il comandante delle truppe alpine il generale Claudio Berto. Presterà servizio la protezione civile Ana, che controllerà anche il rigoroso rispetto delle regole del distanziamento.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it