Alpeggi e malghe sbarcano sui social grazie ai corsi Ersaf

A scuola di social media: gli alpeggiatori della Regione Lombardia avranno la possibilità di imparare a proporre le loro attività attraverso Facebook e Instagram. Un'attività funzionale a costruire una community di promozione aziendale, a valorizzare le produzioni della montagna e a fidelizzare una clientela che, sempre più numerosa, sceglie questo turismo sostenibile.

Due saranno i corsi, totalmente gratuiti, che si svolgeranno giovedì 20 e giovedì 27 aprile a Capodiponte, nel Bresciano (Valle Camonica - Centro di Formazione Professionale «Padre Marcolini»), e venerdì 21 aprile e venerdì 28 aprile a Morbegno in provincia di Sondrio (Valtellina - Struttura Polifunzionale «Palamukka»).

«Prosegue il sostegno di Regione Lombardia a tutte le attività imprenditoriali in montagna - commenta Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica - affinché possano valorizzare e promuovere la produzione dei propri prodotti di altissima qualità che rendono unica la nostra regione». «Da anni - continua Sertori - abbiamo avviato una sinergia tra Alpeggi e rifugi con il "Concorso GiraRifugi e alpeggi" che favorisce la visita di queste realtà e alla fine della stagione estiva vincere dei premi». «I quasi 700 alpeggi lombardi - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi - sono un presidio fondamentale per la nostra agricoltura "in quota"».

