Allerta meteo, in Valcamonica temporali e rischio idraulico

Torna il maltempo in Lombardia, dove la Protezione civile ha diffuso nel primo pomeriggio di domenica 1 agosto un’allerta meteo. In provincia di Brescia sono previsti temporali e rischio idraulico in particolare in Valcamonica, segnata in giallo nel report della Protezione civile. Per rischio idraulico ci si riferisce alla possibilità che piogge molto forti o abbondanti possano contribuire a provocare una frana o un’alluvione (e a quel punto si parla di rischio idrogeologico). Temporali anche nella zona dei laghi, mentre per il resto del territorio bresciano il bollino è verde-

Dal pomeriggio di ieri i temporali si stanno abbattendo sulle zone alpine, prealpine e dell'Alta Pianura occidentale, portando ad accumuli di pioggia abbondanti nelle ultime 24 ore. Dai dati della Protezione civile, i valori massimi si sono registrati sulle aree prealpine centroccidentali con punte fino ad oltre 100 mm (max 121 mm a Valtorta-BG).

L’instabilità del meteo comunque dovrebbe risolversi in serata. Restano la possibilità di qualche rovescio o temporale isolato nel pomeriggio. Domani, a parte qualche temporale isolato di lieve entità, si prevede un meteo migliore.

L’Italia è comunque divisa tra maltempo e caldo estremo. Oggi in Lombardia l’allerta rossa è per rischio idrogeologico, arancione per temporali; gialla in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. Bollino rosso per il caldo oggi a Bari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara e Trieste.

Brucia ancora intanto la Sicilia, che aspetta l’aiuto di altre regioni.

