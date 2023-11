All'Europarlamento una mostra per ricordare la tragedia della diga del Gleno

La tragedia del Gleno (qui il nostro speciale) è arrivata all'Europarlamento a Bruxelles, dove stasera è stata inaugurata una mostra con video e pannelli che ricordano il disastro del primo dicembre 1923. Ci furono 359 vittime della val di Scalve e di corna di Darfo e di mazzunno, frazione di angolo.

Una delegazione di amministratori bresciani e bergamaschi ha partecipato all'evento, promosso dal deputato europeo marco Zanni. I bresciani erano guidati dal sindaco di Darfo, Dario colossi, e da quello di angolo, Alessandro morandini. La mostra resterà allestita per una settimana. I sindaci sono stati ricevuti dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, alla quale hanno parlato del disastro di cent'anni fa, dimenticato per lungo tempo. Metsola, che conosce bene il Sebino per avervi trascorso più volte le vacanze da bambina con la famiglia, si è mostrata cordiale e interessata. Domani, giovedì, la delegazione avrà un incontro istituzionale nella sede della regione Lombardia a Bruxelles.

