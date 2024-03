«Università Svelate»: viaggio nel cuore dei palazzi di Unibs

Vedere l’ateneo non come un luogo austero ma come un organismo che vive e pulsa nel cuore della città: il rettore Francesco Castelli spiega in questo modo l’obiettivo della manifestazione «Università Svelate» attraverso la quale Unibs aderisce alla prima Giornata nazionale delle Università italiane.

Felicità fa rima con Università

«E per una coincidenza, che non possiamo comunque trovare priva di significato, la data dell’evento - il 20 marzo - è anche quella della Giornata internazionale della Felicità. Motivo per cui uno dei nostri obiettivi più importanti è quello di spingere tutti i cittadini e i futuri studenti a vivere questi luoghi con serenità, a osservare come si svolge la vita all’interno degli atenei: il Ministero in tutta Italia intende avvicinare non solo virtualmente ma anche fisicamente le università alle comunità», per condividere il patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica crea per la società che la sostiene.

Porte aperte

Si spalancheranno dunque le porte dei palazzi dell’Università degli Studi di Brescia, che non è usuale poter perlustrare in tutta la loro magnificenza: Martinengo Palatini in piazza del Mercato, nel cui salone Apollo si è svolta la presentazione dell’iniziativa, Bettoni Cazzago in via Gramsci, Calini ai fiumi di via delle Battaglie e infine Casa dei Mercanti in corso Mameli. Visite guidate su prenotazione in collaborazione con ArteconNoi, dalle 16 alle 17.30 (ci si iscrive mandando una mail a cinzia.pasini@arteconnoi.it o via whatsapp al 3403503863).

Il calendario degli interventi

Da Medicina a Ingegneria, da Giurisprudenza a Economia ogni area ha organizzato qualcosa: 38 gli interventi previsti. Il rettore stesso si è messo in gioco preparando un incontro che ha un gioco di parole come titolo: «Chi ha dato la Pinta alla Santa Maria?». Il riferimento è alle caravelle di Cristoforo Colombo, ma anche al nome di una malattia infettiva tropicale che colpisce la cute. Castelli in qualità di infettivologo nello stesso Salone Apollo alle 14 per la Facoltà di Medicina affronterà il tema dei viaggi e della mobilità umana che anche nel passato furono una delle cause di diffusione di epidemie e altre emergenze sanitarie.

Il Dipartimento di Ingegneria civile, Architettura, territorio, Ambiente e Matematica proporrà tre interventi: alle 11.30 sulle sfide globali e le soluzioni locali dell’Agenda 2030, alle 12.30 sulla sostenibilità applicata alle costruzioni e alle 16 sull’inquinamento e le sfide ambientali, con i professori Michele Pezzagno, Giovanni Plizzari e Sabrina Sorlini in due diverse aule di via Branze.

«Il mio smartphone» alle 10 ed «Elettronica per la salute» alle 11 saranno invece i titoli degli incontri del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione nello stesso polo di Mompiano (Maria Antonietta Vincenti, Mauro Serpelloni e Michela Borghetti i relatori).

Lezioni per il riequilibrio di genere nelle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) sono state previste da Ingegneria meccanica e industriale con focus su temi come «Chimica dell’atmosfera» e «Sistemi di controllo sociale».

Alle 15.45 per Economia e Management Francesco Menoncin parlerà del decennio «1952-1962: la creazione dell’Eni e la gestione Mattei – Una tappa cruciale dell’industrializzazione italiana» e alle 17 Sergio Vergalli discuterà di transizione energetica nella sala della Biblioteca.

Sarà invece la sala delle Candelabre del dipartimento di Giurisprudenza a ospitare un nutrito gruppo di docenti per l’incontro «Fondata sul lavoro: la clinica entra nel carcere» alle 12.30 (con la direttrice Adriana Apostoli oltre a Francesca Malzani, Matteo Bodei, Nadia Zanini, Luisa Ravagnani), prima dello spazio dedicato a «La consulenza alla prova della deontologia professionale» con Matteo Bodei e Francesco Rizzi.

Programma completo sul sito www.unibs.it. La giornata è promossa dalla Conferenza dei rettori delle università italiane con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, durante la Settimana ella Minerva dedicata alle diverse celebrazioni del sapere.

Orientamento

«Uno su Cento» è inoltre la novità rivolta agli studenti di quarta e quinta superiore, che hanno superato alcune selezioni e che potranno assaporare la vita universitaria attraverso un percorso di orientamento nelle varie sedi, come ha spiegato anche la direttrice generale Monica Bonfardini: «Ben 120 studenti avranno possibilità di partecipare nelle varie aree, con studenti e insegnanti, pranzando all’università e incontrando i tutor per due giorni, il 20 e il 21. Saranno divisi in base alle loro preferenze rispetto agli ambiti in cui vorrebbero proseguire gli studi». Con lezioni che spaziano da medicina d’urgenza a biologia vegetale, da «Criminologia del terrorismo e dei crimini internazionali» a «Guerra e prezzi dell’energia: dagli shock petroliferi degli anni Settanta-Ottanta alla guerra in Ucraina», da filosofia del diritto a diritto costituzionale.