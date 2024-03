Università Cattolica, open day per le lauree magistrali: ci saranno anche due nuovi corsi

Il Campus di Mompiano dell’Università Cattolica di Brescia in via Garzetta 48 ospita questo giovedì alle 14 una giornata di orientamento dedicata ai corsi di laurea magistrale attivi nella sei facoltà delle due sedi cittadine.

Con un’importante novità: la presentazione di due nuovi corsi erogati completamente in lingua inglese, «Physics and innovation» (Scienze matematiche, fisiche e naturali) e «Innovations in Biotechnology applied to regenerative medicine» (Facoltà di Medicina e chirurgia - sede di Roma e facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e che si svolgerà in Poliambulanza).

I dodici corsi di laurea dell’offerta formativa magistrale per l’anno 2024/205 saranno presentati sia in presenza che online. Per gli studenti del Campus di Via Trieste sarà a disposizione un servizio navetta gratuito per raggiungere via della Garzetta.

Physics and innovation

Il corso in Physics and innovation è promosso interamente in lingua inglese dalla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Brescia, con l’obiettivo di fornire maggiore visibilità a livello internazionale e offrire agli studenti un contesto di approfondimento interdisciplinare e di respiro globale.

Il corso si propone di costruire una nuova figura professionale che sappia coniugare una solida conoscenza della Fisica contemporanea con la capacità di capire e guidare i processi innovativi di interesse per le imprese e per le istituzioni del territorio, con una attenzione agli aspetti della sostenibilità e del ruolo strategico delle tecnologie.

Innovations in Biotechnology applied to regenerative medicine

Innovations in Biotechnology applied to regenerative medicine è il nuovo Corso di laurea magistrale interfacoltà della Facoltà di Medicina e chirurgia e della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università Cattolica, erogato interamente in lingua inglese.

Il nuovo Corso di laurea si svolgerà sia presso il Centro di Ricerca Eugenia Menni (CREM) di Fondazione Poliambulanza (Brescia), in cui verranno erogate le lezioni frontali e verrà svolta l’attività nei laboratori biomedici, sia presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università Cattolica nel campus di Brescia dove gli iscritti potranno accedere ai laboratori di fisica dei materiali avanzati.

Gli studenti saranno attesi qui al CREM della Poliambulanza dove potranno visitare gli spazi dedicati al corso (aule e laboratori) e porre domande e discutere delle loro ricerche, avere un approfondimento sul piano di studi e sulle prospettive di carriera e delle modalità di ammissione.

Il programma nasce con lo scopo di approfondire la conoscenza delle biotecnologie avanzate nel settore della medicina rigenerativa e dell’ingegneria tissutale, garantendo una formazione scientifica multidisciplinare con l’obiettivo di formare figure professionali in grado di svolgere attività di ricerca nell’ambito della medicina rigenerativa.