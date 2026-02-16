UniBs tra le migliori università per gli studi di Medicina

L’Università di Brescia conferma la sua eccellenza in campo medico nell'edizione 2026 della classifica internazionale Times Higher Education World University Rankings by Subject, il ranking curato dalla rivista britannica indipendente Times Higher Education.

Nell’area disciplinare Medical and Health – che comprende Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie – il ranking ha preso in esame oltre 1200 Università distribuite in 102 Paesi. In quest’area, l’ateneo bresciano si colloca nella fascia 201-250 a livello globale, rientrando nella top ten italiana, a pari merito con l’Università di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università di Pavia, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Università degli Studi di Verona.

Il commmento

«Un risultato che riflette l’impegno della nostra Università, frutto di un lavoro condiviso e costante, anche grazie alla sinergia con ASST Spedali Civili, fondato su ricerca di eccellenza, didattica innovativa e una solida integrazione con il sistema sanitario del territorio – commenta il Rettore Francesco Castelli -. Un’ulteriore conferma dell’elevata qualità della formazione medica pubblica, capace di rispondere alle sfide in costante evoluzione della salute globale».

La metodologia alla base della classifica by Subject utilizza sugli stessi 18 indicatori di performance della classifica globale THE World University Rankings, raggruppati in 5 macroaree (pillars): didattica e qualità dell’insegnamento (Teaching), ambiente e impatto della ricerca (Research Environment), qualità della ricerca scientifica (Research Quality), trasferimento tecnologico (Industry) e internazionalizzazione (International Outlook).