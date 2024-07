Nuova casa a Brescia per l’Università Pegaso

C’è una nuova possibilità a Brescia per chi volesse affrontare un percorso formativo di alta qualità. Il Gruppo Multiversity, leader in Italia nel settore dell’education, al quale appartengono l’Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, ha inaugurato in corso Mameli 68 in città la nuova sede d’esame.

«L’apertura di questa sede a Brescia, città che occupa i primissimi posti per il suo vigoroso sistema economico e produttivo – ha detto Giovanni Ricevuto, responsabile della sede d’esame delle università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele - , è per noi un passo molto importante. Rendere l’istruzione superiore sempre più inclusiva, favorendo la crescita personale e professionale di chi vive questo territorio. Proveremo a contribuire con la nostra offerta formativa d’eccellenza a creare giovani sempre più pronti e al passo con i tempi».

A chi è rivolta

L’Università telematica non sarà un ostacolo per le università tradizionali che già sono operative in città: «Per noi è importante collaborare con gli atenei che già occupano il territorio, come abbiamo fatto in tutte le altre città. La nostra proposta cerca di intercettare chi lavora, chi ha dei figli o chi non si può permettere di cambiare città per studiare. Il nostro obiettivo è alzare la percentuale di laureati che ora vede l’Italia all’ultimo posto in Europa».

Un arrivo, quello del Gruppo Multiversy, accolto di buon grado da tutte le istituzioni del territorio presenti all’inaugurazione della sede cittadina. Fra gli altri anche Raffaele Bonanni, presidente Nazionale Ansi e Pietro Ghetti a fare le veci della sindaca Castelletti.

«È fondamentale per noi - ha detto Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e al clima di Regione Lombardia - porre attenzione al mondo della formazione perché si sviluppi sempre di più in modo inclusivo e idoneo ai bisogni di tutti. Una provincia come quella bresciana ha fame di più possibilità».

La sede bresciana, che grazie al Gruppo proporrà 72 percorsi di laurea, oltre 300 master e molti percorsi di alta formazione, sarà gestita da Imma Lacialfari.