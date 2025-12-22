Giornale di Brescia
Ateneo di Brescia, eletto il nuovo Consiglio di presidenza

Il professor Sergio Onger è stato nominato presidente, affiancato dal vicepresidente, professor Giancarlo Provasi
Il professor Sergio Onger
Il professor Sergio Onger - © www.giornaledibrescia.it
Nei giorni scorsi si è svolta l’elezione del nuovo Consiglio di presidenza dell’Ateneo di Brescia – storica Accademia cittadina di Scienze, Lettere e Arti – per il quadriennio 2026-2029.

Il nuovo Consiglio risulta così composto: alla presidenza è stato eletto il professor Sergio Onger, affiancato dal vicepresidente, professor Giancarlo Provasi. Il ruolo di segretario è stato affidato al dottor Luciano Faverzani, mentre l’incarico di amministratore sarà ricoperto dal professor Giuseppe Bertoli.

Per quanto riguarda le classi di studio, il professor Valerio Terraroli è stato nominato direttore della Classe di Lettere, mentre il professor Sergio Albertini guiderà la Classe di Scienze.

Completano il Consiglio di Presidenza i consiglieri professoressa Marina Candiani, professor Fabio Danelon, professor Pietro Gibellini e professor Maurizio Tira. Il ruolo di vicesegretario è stato infine affidato alla dottoressa Maria Clotilde (Mariella) Sala. Il nuovo Consiglio resterà in carica per il quadriennio 2026-2029.

Argomenti
Ateneo di BresciaBrescia
