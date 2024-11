Alla Laba di Brescia sono raddoppiati gli studenti Erasmus

L’Accademia di Belle Arti Laba di Brescia – la cui principale sede si trova in via don Vender – ha registrato un significativo incremento di studenti Erasmus in un solo anno.

Aumento importante

Le presenze di studenti e studentesse straniere sono passate da quindici a trenta nel primo semestre dell’anno accademico 2024/2025. Questo aumento, considerato dall’accademia un risultato senza precedenti, è stato reso possibile grazie al rafforzamento del settore Erasmus dell’Accademia e ai nuovi accordi con università di Polonia, Spagna, Portogallo, Francia e Lituania.

Una lezione in Laba

I prossimi passi

Il percorso di internazionalizzazione si rafforzerà nel secondo semestre: per la primavera sono attesi ulteriori venticinque studenti Erasmus, arrivando a una presenza complessiva di oltre cinquanta giovani da diversi Paesi europei per l’anno accademico in corso.

La strategia di internazionalizzazione di Laba, spiegano dall’istituto, comprende progetti personalizzati, eventi inclusivi e una serie di attività organizzate per valorizzare Brescia come centro culturale europeo.