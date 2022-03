Toccar con mano i Longobardi: se l'arte si esplora con le dita

«Toccar con mano i Longobardi» è la nuova mostra visitabile al Museo di Santa Giulia, in città, che rende la scoperta dei Longobardi e dei loro luoghi sparsi per l’Italia godibile per tutti. Inaugurata oggi è accessibile a tutti e non solo per le persone cieche o per chi ha qualche disabilità da 12 marzo al 29 maggio. (Biglietto d’accesso al Museo negli orari d’apertura prenotazioni al Cup, tel. 030.2977833, o cup@bresciamusei.com). Viene offerta la possibilità di scoprire la mostra con operatori museali che dialogano con la lingua dei segni, per rendere più completa l’esperienza anche alle persone non udenti.

Realizzata dall’Associazione Italia Langobardorum, l'esposizione si propone di abbattere le barriere e rendere accessibile a tutti il patrimonio italiano e quello bresciano, dal momento che il complesso di Santa Giulia racchiude numerosi tesori longobardi.

Il risultato è un’esposizione di plastici che presentano in scala le sette eccellenze architettoniche del sito seriale Unesco dei Longobardi, ovvero l’unione dei luoghi visitabili a Brescia, Cividale del Friuli, Torba-Castelseprio, Campello sul Clitunno, Spoleto, Benevento e Monte Sant’Angelo, con modelli plastici sia in scala (per comprendere le diverse dimensioni comparandoli l’un con l’altro), sia singoli e dettagliati, da toccare concretamente con le mani. Ognuno è accompagnato da legende tattili.

