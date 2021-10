Stupori a Brescia e sul Sebino nel «Giretto» di Guareschi

Quanta strada ha fatto Bartali non lo sapremo, forse, mai. Ma con quasi certezza conosciamo quella che fece, in quegli stessi anni, Giovannino Guareschi. Tra il luglio e l’agosto del 1941 lo scrittore inforca la due ruote e parte per un viaggio ch’egli definirà il «Giretto»: Milano, andata-ritorno, attraverso l’amata Emilia fino all’Adriatico e, quindi, di nuovo in Lombardia, passando, anche, per la nostra provincia. Della quale ci lascia affreschi e suggestioni, anche più risalenti: da piazza Vittoria al lago d'Iseo, fra... grattacieli e mucche.

