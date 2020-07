Simone Vebber suona al Duomo di Desenzano: il concerto

Il musicista trentino Simone Vebber in concerto sull’organo «Serassi 1837 op. 433» del Duomo di Santa Maria Maddalena di Desenzano.

Il programma prevede: Juan Cabanilles, «Corrente italiana»; Georg F. Händel, «How excellent Thy name, O Lord» (dall’oratorio «Saul») e il Coronation anthem «The King shall rejoice (HWV 260)», negli arrangiamenti settecenteschi di James Hook; Carl P. E. Bach, «Sonata Wq70/4»; Justin Heinrich Knecht, «Große Orgelsonate in C-Dur»; Wolfgang A. Mozart, «Dodici variazioni su "Ah, vous dirais-je, Maman" KV 265» (adattamento di Simone Vebber); Arvo Pärt, «Trivium»; Marco Uvietta, «Armonia sul palco per un’opera immaginaria (Omaggio a Davide da Bergamo)», in prima esecuzione assoluta; Padre Davide da Bergamo, «Le sanguinose giornate di marzo ossia "La rivoluzione di Milano"».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it