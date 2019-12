Scultura, pittura e fotografia: le mostre da segnare in agenda

Non ci sono solo pranzi (e panettoni), cotechini e lenticchie. In questo ultimo scorcio del 2019, se potete godere di tempo libero, e amate l'arte, ecco qualche consiglio che vorremmo estendere anche al 2020.

Le mostre da segnare in agenda sono migliaia in Italia, qui cerchiamo, per nostro gusto e per particolarità, di segnalarvi qualche evento degno di nota.

«C'era una volta Sergio Leone» è il grande viaggio nel mondo del regista divenuto un mito con i suoi film proposto all'Ara Pacis di Roma dal 17 dicembre al 3 maggio: un percorso multisensoriale, per conoscere l'attività cinematografica e approfondire aspetti personali, tra film e fotografie, costumi e bozzetti, ricordi di famiglia, interviste e documenti inediti.

Per la prima volta il confronto tra due giganti della scultura attraverso 160 opere: prosegue fino al 15 marzo alle Gallerie d'Italia - Piazza Scala di Milano la grande mostra «Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna». Il percorso documenta le diverse soluzioni adottate dai due artisti, entrambi capaci di rivoluzionare la scultura e la sua tecnica attraverso opere classiche e moderne al tempo stesso. A Palazzo Reale fino al 19 gennaio la grande mostra dedicata a de Chirico, geniale protagonista dell'arte del XX secolo: nell'esposizione gli enigmi, i misteri pittorici, i temi e le riflessioni dell'artista sono raccontati da vicino per permettere un ritratto esaustivo e affascinante, attraverso opere provenienti da istituzioni italiane e straniere.

Al Palazzo Ducale - Galleria Nazionale delle Marche di Urbino continua fino al 19 gennaio il grande omaggio per celebrare i 500 anni dalla morte di Raffaello con la

mostra «Raffaello e gli amici di Urbino»: il progetto mette in relazione la nascita e lo sviluppo della rivoluzione pittorica operata dal grande artista con l'attività dei suoi contemporanei (tra cui Genga e Viti) e il contesto vissuto nella cittadina marchigiana (chiuso il 25/12 e il 1/01).

A Rimini, a Castel Sismondo, la mostra «Fellini 100 Genio immortale», fino al 15 marzo, allestita nel centenario della nascita del regista. Un racconto emozionante, immersivo e multimediale, attraverso film, costumi, fotografie, disegni e tanti documenti anche inediti, per restituire il mondo di sogni e visioni di Fellini, artista capace di rappresentare la propria generazione e un Paese intero, ma anche di prevedere i tempi.

Alla Basilica della Pietrasanta di Napoli il mito di Andy Warhol: fino al 23 febbraio 200 opere - tra icone, ritratti, polaroid e disegni - raccontano il padre della Pop Art con la sua capacità di stravolgere qualunque definizione estetica precedente (sempre aperto).

E arriviamo a Brescia dove, a Palazzo Martinengo, il 18 gennaio, verrà inaugurata «Donne nell'arte. Da Tiziano a Boldini». L'esposizione resterà aperta fino all'8 giugno. E a Boldrini è dedicata una mostra a Barletta, alla Pinacoteca de Nittis. C'è tempo fino al 3 maggio 2020.

A Parma, alla Galleria Nazionale di Parma, è allestita «Un rembrandt dall'Ermitage 1969-2019: 350 anni dalla morte del maestro». A Vicenza invece si possono ammirare le opere di Gauguin fino all'8 marzo.

Fino al 4 maggio, a palazzo Madama a Torino, si può visitare «Andrea Mantegna. Rivivere l'antico costruire il moderno».

A Monza, a Villa Reale, dal 30 gennaio al 2 giugno, viene ospitata «Giappone. Terra di geisha e samurai». Un percorso, che parte dalla metà dell'Ottocento, alla cultura giapponese. Un viaggioin un paese la cui cultura e le cui arti affascinano per varietà e raffinatezza.

A Rovigo, a Palazzo Roverella, dal 4 aprile al 5 luglio, c'è «Marc Chagall. Anche la mia Russia mi amerà»: viene indagata l’influenza che la cultura popolare russa ha avuto su tutta l’opera di Chagall.

Per gli appassionati di fotografia a Torino dal 20 febbraio al 10 maggio ci sarà «Memoria e passione. Da Capa a Ghirri. Capolavori dalla collezione Certero». Una raccolta unica in Italia per originalità e qualità delle fotografie: tra le oltre duemila immagini della collezione i curatori ne hanno scelte circa duecento di una cinquantina di autori.

A Rovigo, a Palazzo Roverella, dal 26 settembre al 31 gennaio 2021 una retrospettiva sul fotografo, celebre per il suo bacio scattato da un tavolo di un bistrò parigino, Robert Doisneau.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it