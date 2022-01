Sanremo 2022, chi sono Highsnob e Hu

Nome

Highsnob, pseudonimo di Michele Matera

Hu, pseudonimo di Federica Ferracuti

Età e provenienza

36 anni, nasce ad Avellino

27 anni, nasce nelle Marche

A Sanremo

Si tratta della loro prima partecipazione al Festival

Gli esordi

Highnob nizia a rappare come protagonista della scena milanese. Il suo genere si incrocia tra rap e trap. Tra i suo singoli di maggior successo «Harley Quinn», «23 coltellate» e «La miglior vendetta». Hu produce i suoi pezzi. È un'artista che viene dal jazz per poi virare sulla musica elettronica . Il suo talento artistico è arrivato anche nella pubblicità, mondo per il quale ha scritto e prodotto dei brani originali.

La canzone al Festival

«Abbi cura di te»

Serata cover e duetto

Mi sono innamoratp di te, di Luigi Tenco, con il bresciano Mr Rain

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it