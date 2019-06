Nunzia Vallini editorialista per «Il giorno e la Storia»

Dalla nascita di Gian Battista Vico alla morte di Vincenzo Cardarelli, dall’arresto di Enzo Tortora all’elezione di Paolo VI, dall’istituzione della Giornata mondiale dei profughi ai gol di Maradona alla Nazionale inglese e alla sonda Viking nell’orbita di Marte. Sono fatti e personaggi protagonisti delle ricorrenze della settimana dal 17 al 23 giugno, commentate da Nunzia Vallini, direttore del nostro quotidiano ed editorialista a «Il giorno e la Storia», il programma di Rai Cultura in onda tutti i giorni a mezzanotte e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14 e 20.10 su Rai Storia.

Si comincia lunedì, con l’arresto di Enzo Tortora, nel 1983. Il conduttore di «Portobello» è accusato di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico in seguito alle dichiarazioni dei pregiudicati Giovanni Pandico, Giovanni Melluso, Pasquale Barra e di altri 8 imputati nel processo alla cosiddetta Nuova Camorra Organizzata. Il 15 settembre dell’86, Enzo Tortora sarà assolto con formula piena dalla Corte di appello di Napoli. Martedì il ricordo va a Vincenzo Cardarelli, deceduto nel 1959. Poeta e giornalista, scrive per L’Avanti, Il Marzocco, La Voce, la Rivista Lirica, Il Resto del Carlino. La poesia di Cardarelli è descrittiva, legata a ricordi passati, espressa in un linguaggio discorsivo, ma impetuoso e profondo.

Mercoledì 19 giugno, in primo piano, l’ingresso della sonda Viking I nell’orbita di Marte nel 1976. Lanciata da Cape Canaveral il 20 agosto 1975, la Viking inizia il suo lavoro di ricerca di microrganismi marziani e fotografa a colori i panorami del Pianeta Rosso. Giovedì 20 giugno si celebra la Giornata mondiale dei profughi istituita nel 2001 per commemorare l’approvazione della Convenzione sui profughi da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1951. Venerdì 21 giugno Nunzia Vallini ricorda l’elezione a Papa del cardinale Giovanni Battista Montini, avvenuta il 21 giugno 1963, con il nome di Paolo VI. È lui a portare a termine il Concilio ecumenico Vaticano II iniziato da Papa Giovanni ed a imprimere un cambiamento radicale ai rapporti tra Chiesa e Stato. Sabato 22 giugno si torna al 1986 quando il calciatore argentino Diego Armando Maradona segna due gol contro l’Inghilterra durante i quarti di finale della Coppa del Mondo a Città del Messico. La settimana del direttore del Giornale di Brescia a «Il giorno e la Storia» si conclude domenica 23 giugno, anniversario della nascita di Giambattista Vico, filosofo, storico e giurista (Napoli, 1668). Noto per il suo concetto di verità come risultato del fare verum ipsum factum, il suo lavoro più importante è la «Scienza Nuova», pubblicato una prima volta nel 1725 e poi ancora - dopo ampliamenti e riscritture - nel 1730 e nel 1744, anno della sua morte.

