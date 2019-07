Non solo film nel «Giardino dell’Eden», anche food truck e arte

Non solo film. Quest’estate la proposta cinematografica «Il giardino dell’Eden», dal 20 luglio al 25 agosto nella zona dell’ex zoo in Castello, si arricchisce di nuove offerte d’intrattenimento all’insegna della contaminazione: accanto alle pellicole selezionate tra i titoli più popolari del grande schermo e quelli del cinema d'autore, ci saranno la musica, con artisti locali e internazionali scelti da MusicalZoo, l’arte, con laboratori e percorsi di storia e scienza tra la natura del colle, la Specola e il Museo delle Armi, senza dimenticare il palato, grazie ai food truck della Locomotiva, attivi tutti i giorni dalle 11 alle 23.

Lunghissima la lista dei titoli in calendario, tutti da vedere attraverso il sistema audio in cuffia: 35 serate che spazieranno tra i generi per ricongiungersi sotto un unico tema, quello dell’innovazione, che dà il titolo, «Future visioni», alla rassegna. Si parte sabato 20 luglio, con una serata interamente dedicata allo sbarco sulla luna, in occasione del 50esimo anniversario dall’allunaggio. Alle 21.30 sarà proiettato il film «Les voyage dans la lune», di Georges Méliès, con la sonorizzazione dal vivo eseguita dall’Ensemble Autrement. Seguiranno «First man», di Damien Chazelle, e il live set Spime.IM in Exaland, un viaggio in uno spazio narrativo dove si susseguono paesaggi psichedelici, colori sintetici e oggetti in mutazione.

Al magico mondo delle visioni e dei sogni strizzano l’occhio i tre film remake dei classici Disney: «Il ritorno di Mary Poppins» (domenica 28 luglio), «Dumbo» (sabato 3 agosto) e «Aladdin» (venerdì 9 agosto). Sempre al pubblico giovane sono dedicate le proiezioni con protagonisti i supereroi: «Gli incredibili 2» (24 luglio), «Avengers: endgame» (6 agosto) e «Spider-Man: un nuovo universo» (19 agosto).

Non mancheranno titoli legati al mondo della musica, tra cui «Bohemian Rhapsody» (30 luglio), «Rocketman» (11 agosto) e «M.I.A. - La cattiva ragazza della musica» (7 agosto). Tra i titoli di successo «Green Book» (29 luglio) e «A star is born» (14 agosto), mentre all’ambiente guardano «La donna elettrica» (21 agosto) e «Troppa grazia» (24 agosto). Chiuderà il palinsesto, domenica 25 agosto, «Roma», di Alfonso Cuaron.

La programmazione completa è consultabile sul sito www.nuovoeden.it. Grazie alla collaborazione con MusicalZoo, protagonista in Castello sarà anche la musica: dopo il collettivo Spime.IM, che chiuderà la festa di sabato 20 luglio, seguiranno le performance di Lorem il 25 luglio, Neunau (Sergio Maggioni) l’1 agosto, e Persus Nine l’8 agosto. Biglietto 6 euro.

