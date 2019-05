«Musica da bere 2019», l’ultima targa assegnata a The Zen Circus

È stata assegnata a The Zen Circus l’ultima targa «Musica da bere 2019». Con i già annunciati Alberto Ferrari (Verdena) ed Edda si completa così la lista dei premiati della decima edizione.

Grazie alla collaborazione con la Latteria Molloy di Brescia (in via Ducos 2/b) che ha sposato l’iniziativa, le serate finali andranno in scena i prossimi 17 e 18 maggio negli spazi di #CasaMolloy con aperitivi acustici, incontri, interviste, il corso #Bsmusica (business, strategia, musica) organizzato da AstarteAgency, Doc Live e Latteria Molloy, dj set, le esibizioni dei finalisti del concorso e delle Targhe 2019.

I 6 finalisti della decima edizione di «Musica da Bere», selezionati tra oltre 380 iscritti provenienti da tutta Italia, sono: Fusaro (Piemonte), Ginevra (Piemonte), Pau Amma (Lombardia), Tin Woodman (Lombardia), Jesse the Faccio (Veneto) e Handlogic (Toscana).

Al termine della seconda serata, una giuria specializzata composta da Federico Dragogna, Max Martulli, Carmelo Pipitone, Massimo Pirotta e Giorgia Poli e una giuria composta da rappresentanti dei Festival associati a KeepOn Live selezioneranno rispettivamente il vincitore di Musica da Bere e il vincitore del Premio Live.

La formazione pisana dei The Zen Circus si esibirà quindi sul palco della Molloy di Brescia venerdì 17 maggio con uno specialissimo set in formazione busker. Con all’attivo dieci album, un ep, una raccolta, vent’anni di carriera e una incessante attività live, Andrea Appino & c. hanno contribuito a definire la generazione della musica italiana che con forza si è imposta a partire dagli anni zero.

