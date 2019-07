Miss Italia, il più bel sorriso della Lombardia è di Martina

Miss Sorriso Lombardia 2019 è Martina Pagani. Lineamenti cesellati, fisico slanciato, la ventunenne studentessa universitaria comasca è stata incoronata venerdì sera sul palco di piazza XXVII Settembre, a Ponte di Legno. Sul secondo e terzo gradino del podio di una delle finali regionali del tour lombardo di selezioni di Miss Italia 2019 - concorso che quest’anno festeggia un compleanno importante, visto che spegne ben ottanta candeline - sono salite rispettivamente la milanese Lucia Alagna e la bresciana Carola Raimondi.

Alla cabina di regia della serata, Pro Loco Ponte di Legno e Rial Events di Alessandra Riva, agenzia esclusivista di Miss Italia per la Lombardia, il nostro gruppo con Teletutto e Radiobresciasette media partner e in prima fila nell’organizzazione e il patrocinio del Comune di Ponte di Legno. Lo speciale televisivo dedicato alla serata andrà in onda su Teletutto venerdì 2 agosto alle 20.05.

