Miss Grand Prix, in finale c'è la 15enne bresciana Asia Broglia

C'è anche una ragazza di Pavone del Mella tra le trenta finaliste del concorso di Miss Grand Prix 2019, manifestazione ideata da patron Claudio Marastoni giunta alla sua 32esima edizione e diventata negli anni il concorso di bellezza secondo soltanto a Miss Italia.

Domenica sera, sul palco di piazza Quercia a Trani, in Puglia, tra le trenta bellissime pretendenti al titolo ci sarà anche Asia Broglia, 15 anni, studentessa bresciana.

Alta 1,71 con la passione per la ginnastica artistica, Asia sogna di poter lavorare come modella o diventare una dentista. Asia Broglia è arrivata in finale dopo una lunga selezione cominciata nella primavera scorsa con un migliaio di ragazze selezionate su tutto il territorio nazionale.

Per seguire la finale è possibile collegarsi al sito o algi account social di Miss Grand Prix 2019.

