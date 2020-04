Matteo Faustini in radio con la «Rabbia Soffice»

Il 24 aprile uscirà in radio «Vorrei (La Rabbia Soffice)», il nuovo singolo del cantautore Matteo Faustini, estratto dal suo album di inediti «Figli delle Favole» (Dischi dei Sognatori, distribuito da Warner Music Italia).

Scritto da Matteo Faustini insieme con Marco Rettani, il brano «Vorrei (La Rabbia Soffice)» è uno sfogo delicato, una lettera a cuore aperto che esprime i sentimenti e lo stato d’animo del cantautore nei confronti della società odierna.

«Voglio veramente bene a questo pezzo, a questo pezzo di me. Qui sono nudo, senza vergogna, a chiedere aiuto - afferma Matteo Faustini -. Credo fermamente che uno dei nostri obiettivi sulla terra sia quello di migliorarci dentro, in questo brano parlo di alcune cose che vorrei modificare di me, in me. Ci sto lavorando».

«Figli delle Favole» è un concept album incentrato sul mondo delle favole e sugli insegnamenti che possiamo trarre da esse. Prodotto da Enrico "Kikko" Palmosi e Mario Natale, il disco affronta temi come il bullismo, il razzismo, l’omofobia, e celebra l’amore nelle sue molteplici forme. L’album contiene il brano «Nel Bene e Nel Male», che è stato in gara al 70° Festival di Sanremo per le "Nuove Proposte" e vincitore del "Premio Lunezia per Sanremo" per il suo valore musicale e letterario. La tracklist. Questa la tracklist di «Figli delle Favole»: «La Bocca Del Cuore», «Nel Bene e Nel Male», «Sì, Lei è», «Vorrei (La Rabbia Soffice)», «Il Cuore Incassa Forte», «Figli Delle Favole», «Un po’ Bella un po’ Bestia», «Come lo Stregatto», «Version)».

