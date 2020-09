Madonna si racconterà in un film autobiografico

Una carriera quasi quarantennale che è andata oltre la musica. È la storia di Madonna e sarà lei stessa a raccontarla il un film autobiografico di cui è co-autrice e regista. Del progetto faranno parte anche la sceneggiatrice Diablo Cody (vincitrice di un Oscar per Juno), al secolo Brook Maurio, la produttrice Amy Pascal e la Universal. La notizia è stata annunciata dalla stessa Madonna su social media.

«Voglio parlare - ha detto - di questo incredibile viaggio in cui la vita mi ha portato come artista, musicista, ballerina e essere umano nel tentativo di farsi strada in questo mondo. Il focus di questo film sarà sempre la musica. La musica mi fa andare avanti e l'arte mi tiene viva. Ci sono tante storie non dette e chi meglio di me può raccontarle?».

La material girl ha fatto irruzione sulla scena musicale negli anni '80 e si è guadagnata una reputazione come la regina del pop balzando in testa alle classifiche con brani come Like a Virgin, True Blue e Like a Prayer. In essi ha infranto tabù parlando di sesso e religione, razza e consolidando se stessa come un'icona femminista. Ha lavorato anche come attrice in film Desperately Seeking Susan, Dick Tracy, A League of Their Own ed Evita.

