Lady Gaga guida il Live Aid della generazione coronavirus

Ci si apprestava a celebrare il 35° anniversario del leggendario doppio concerto del 13 luglio 1985 a Londra (Wembley) e a Philadelphia (John F. Kennedy Stadium), emblema della «nice generation». Ma, prima, arriverà quello ch’è già stato ribattezzato il «Live Aid della generazione coronavirus». Con analogo impatto planetario, anche se agli stadi si sostituiranno le stanze delle case: degli artisti e degli spettatori.

Sabato 18 aprile alle 20 ora di New York - e, quindi, domenica 19 alle 2 di notte ora italiana - verrà dato il via a #TogetherAtHome, il concerto benefico real/virtuale (reale perché i protagonisti si esibiranno davvero, seppur dalle loro abitazioni; virtuale perché la fruizione avverrà attraverso i vari schermi: della tv, dei computer, degli smartphone...) con Lady Gaga nel ruolo che fu di Bob Geldof. Per gli amanti delle curiosità diciamo subito che sono due i mostri sacri di allora arruolati anche questa volta: Paul McCartney ed Elton John. Chi invece rifiutò e avrà modo di «rimediare» è Stevie Wonder.

Oltre alla stessa Germanotta, nomi (dalla fama conquistata dagli anni ’90 in poi) in grado di coagulare numeri altissimi sono Chris Martin dei Coldplay, Eddie Vedder dei Pearl Jam (i quali, freschi di pubblicazione dell’album «Gigaton», proprio ieri hanno dovuto annunciare il rinvio al 2021 del tour, data di Imola compresa) e Billy Joe Armstrong dei Green Day. Una bella spolveratina alla notorietà la meriterebbe Alanis Morissette. E non mancano naturalmente i nuovi idoli da classifica, come Lizzo e la giovanissima Billie Eilish (con il fratello Finneas).

Non viene trascurato il versante della lirica di maggiore appeal in America, garantito dal nostro Andrea Bocelli (che sarà reduce dal concerto in streaming a Pasqua dal Duomo di Milano), né quello della classica «trendy», con il pianista Lang Lang. Il tocco glamour, compreso quello... di palla, lo porterà David Beckham. L’attore Idris Elba potrà parlare a ragion veduta, anzi, provata (visto ch’è risultato positivo al Covid-19) e tra chi normalmente sta davanti alla macchina da presa va citata pure Kerry Washington (nel cast della serie tv «Scandal»).

Negli Stati Uniti l’evento è considerato storico, tant’è che verrà trasmesso dai colossi televisivi Abc, Nbc e ViacomCbs Networks, con la conduzione dei padroni di casa di «tonight show» tra i più popolari come Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Non stupisce, quindi, che tra gli ospiti figurino nomi conosciuti soprattutto Oltreoceano, come John Legend o la cantautrice country Kacey Lee Musgraves. Ma l’estensione delle provenienze dev’essere amplissima: e allora, ecco il nigeriano Burna Boy, i colombiani J Balvin e Maluma, Keith Urban per l’Oceania, Priyanka Chopra Jonas (già Miss Mondo) e Shah Rukh Khan direttamente da Bollywood... Come vederlo. #TogetherAtHome verrà proposto anche in Internet. Ed è attraverso Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, la piattaforma Apple e YouTube che potrà essere visto e ascoltato anche in Italia.

Obiettivi principali del mega «concerto virtuale» - che coinvolge Global Citizen (il movimento dei «cittadini impegnati», soprattutto contro le povertà) - sono sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità e sensibilizzare sull’importanza di rimanere a casa per combattere la pandemia. Si assisterà al racconto di storie degli «eroi della salute» e all’invio di messaggi di riconoscenza per medici ed infermieri, da parte di pazienti che ce l’hanno fatta. «Siamo molto grati a tutti gli operatori sanitari in prima linea: quello che state facendo è mettervi in pericolo per aiutare il mondo» ha detto la «Bob Geldof del 2020». La quale Lady Gaga, intanto, ha annunciato che l’uscita di «Chromatica», il suo sesto lavoro da studio, verrà posticipata. Dopo i fasti di «A Star Is Born», poi, la vedremo di nuovo al cinema nell’autunno del 2021: in «Gucci», film di Ridley Scott sull’assassinio nel 1995 dell’imprenditore della moda, impersonerà Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci poi condannata quale mandante dell’omicidio.

