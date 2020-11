«La mia vita con Moira Orfei adesso è diventata un libro»

Era il 15 novembre 2015. Moira Orfei salutava il mondo nell’ultimo giorno di repliche bresciane del suo Circo. Un giorno indimenticabile per molti, e in particolare per Luca Alghisi, bresciano, con una lunga esperienza di lavoro nel Circo di Moira, ma soprattutto legato a lei, e lei a lui, da un affetto filiale. Alghisi ha scritto un libro dal titolo «Come gli equilibristi. La mia vita con Moira».

