Irama «non molla mai», neanche davanti a duemila persone

Non «un gruppo di persone», ma un paio di migliaia. E non erano hooligans, bensì iramers, e come il loro idolo Irama non hanno mai mollato, nel senso che Irama avrebbe potuto cantarne e rapparne cinquanta o cento, di pezzi, invece di una ventina, e sarebbero rimasti sempre lì, in moto perpetuo nell’attesa della canzone successiva.

Non si è del resto risparmiato neppure lui, Filippo Maria Fanti da Carrara, ieri sera al Gran Teatro Morato di via San Zeno, dove ha fatto tappa il suo «Giovani per sempre tour», dalla riedizione di «Giovani», secondo album del 23enne cantautore nato in Toscana e cresciuto a Monza.

