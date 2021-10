Il 31 ottobre 1993 moriva il regista Federico Fellini

Continua la pubblicazione di «Accadde oggi», spazio che accoglie le vignette «in punta di matita» firmate da Luca Ghidinelli. Il vignettista bresciano ci porta ogni giorno attraverso una sua tavola a ripercorrere una data storica, un anniversario del mondo sportivo o degli spettacoli, una ricorrenza legata al mondo della politica o della cronaca. Un'occasione per ricordare - in un sorriso - un momento del passato più o meno remoto avvenuto in data analoga a quella della giornata corrente.

Il 31 ottobre 1993 a Roma all'età di 73 anni muore Federico Fellini, regista, sceneggiatore, scrittore ed attore italiano.

Fellini, del quale proprio lo scorso anno è stato celebrato il centenario della nascita, è a tutti gli effetti uno dei più grandi registi della storia del cinema e il suo stile onirico e visionario ha fatto sì che fosse considerato un genio, nonché un innovatore nella storia cinematografica. Vincitore di quattro premi Oscar (La Strada, Le Notti di Cabiria, 8 e 1/2 e Amarcord), oltre all'Oscar alla Carriera (1993) ha diretto capolavori destinati a restare per sempre nella storia del cinema e del Bel Paese (si pensi a La Dolce Vita). Né va dimenticata la sua opera di sceneggiatore, che vede il suo contributo in pellicole quali Roma Città Aperta e Paisà (entrambi diretti da un altro titano quale Roberto Rossellini).

