Il 17 ottobre 1949 nasceva Philippe Daverio

Il 17 ottobre 1949 nasceva a Mulhouse, in Alsazia, Philippe Daverio. Come lui stesso si è sempre definito, Daverio è stato uno dei più noti storici dell’arte, molto stimato in Italia.

Trasferitosi a Milano per frequentare Economia alla Bocconi, non si è mai laureato ma lì sono iniziate le sue prime attività legate all’arte, con l’apertura di tre gallerie. È stato anche assessore alla Cultura a Milano dal 1993 al 1997 nella giunta Formentini, ma Daverio è diventato un volto familiare agli italiani grazie al piccolo schermo: dopo l’esordio alla trasmissione «Art’è» su Rai 3, poi come conduttoe e autore di Art.tù, e dal 2002 al 2012 di Passepartout, programma d'arte e cultura divenuto Il Capitale, e del programma del 2011 Emporio Daverio per Rai 5.

Nel 1981 ha fondato la casa editrice Edizioni Philippe Daverio e da anni è commentatore su numerosi quotidiani e riviste nazionali.

Nel 2013 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana il Cavalierato delle Arti e delle Lettere e la Medaglia d'Oro di benemerenza del Ministro per i Beni Culturali; sempre nel 2013 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Francese della Légion d'Honneur; da settembre 2014 è stato Direttore Artistico del Grande Museo del Duomo di Milano, e dal 2015 membro del Comitato scientifico della Pinacoteca di Brera e Biblioteca nazionale Braidense.

È morto il 2 settembre 2020 a Milano, all'età di 70 anni, a causa di un tumore, ed è sepolto in un colombaro del Cimitero Monumentale di Milano.

