Gli incontri culturali del primo week end di settembre

L'aria settembrina è portatrice di novità: mentre alcuni festival proseguono, altri aprono i battenti, introducendo alla comunità bresciana ospiti illustri, che si occuperanno delle tematiche più discusse del nostro tempo, dalla lotta alle mafie al futuro della letteratura.

Sul Benaco

Si parte giovedì 2 settembre a Villa Brunati alle 20.30 (loc. Rivoltella, Desenzano del Garda), con LEA. Lei È Ancora, concerto teatrale dedicato alla testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata a soli 35 anni nel 2009 per mano della 'Ndrangheta. Lo spettacolo fa parte della rassegna La Parte Giusta, che, dopo una breve pausa estiva, riprende il suo viaggio tra i Comuni gardesani e quelli della Bassa bresciana orientale con un ricco ventaglio di proposte: fino al 30 settembre sono in calendario otto iniziative, tra spettacoli, incontri con autori e laboratori, che affronteranno temi di stringente attualità, come parità di genere, giustizia e corruzione, diseguaglianza sociale, ma anche sostenibilità e spreco alimentare, fino all'educazione digitale. L'evento di giovedì intende ricordare la vita di Lea Garofalo, ponendo l'accento sul coraggio della donna - e della figlia Denise - di ribellarsi al codice mafioso; lo spettacolo è una produzione Belcan, per la regia di Paola Cannizzaro e Michele Beltrami, con Alice Salogni e musiche di Federico Lotta.

La Parte Giusta prosegue venerdì 3 a Tremosine, con Proteggere il superorganismo. Impariamo dalle api; stavolta il tema sarà il rispetto dell'ambiente, a partire dall'affascinante mondo degli insetti impollinatori. La relatrice è Cinzia Scaffidi, già direttrice (2005-2015) e vicepresidente (2014-2018) del centro studi Slow Food Italia; oggi fa parte del consiglio nazionale e del comitato esecutivo, oltre a insegnare Interdisciplinarità della gastronomia presso l'Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo. L'attività redazionale della Scaffidi comprende la creazione del sito di Slow Food (dopo essere stata caporedattrice della rivista) e diverse pubblicazioni, tra cui Mangia come parli: come è cambiato il vocabolario del cibo (Slow Food 2014).

Franciacorta

Appuntamenti di rilievo anche in Franciacorta: primo tra tutti, il Premio Nazionale Letterario e di Cultura Franciacorta, al quale il Castello di Bornato (Cazzago San Martino) dedica l'intera giornata di sabato 4 settembre. Questa seconda edizione del Premio rende omaggio alla figura di Alessandro Bianchi, storico produttore franciacortino, patron della Cantina Villa Franciacorta. Organizzata da Mariuccia Ambrosini, l'iniziativa offre ampio spazio a libri che trattano di vino e vigna, della passione per l'attività vinicola e della sua storia millenaria, attraverso opere letterarie e autori scelti da una commissione di esperti, giornalisti e scrittori. Madrina della manifestazione sarà Pia Donata Berlucchi, dell'Az. Fratelli Berlucchi Srl.

Sveva Casati Modignani - Foto © www.giornaledibrescia.it

Le attività previste sabato avranno inizio alle 15:30, con il saluto alle autorità (sarà presente il sindaco di Brescia Emilio Del Bono) e la presentazione del libro(2015) di Sveva Casati Modignani. L'autrice è una delle firme più amate della narrativa contemporanea: i suoi romanzi sono tradotti in venti Paesi e hanno venduto oltre dodici milioni di copie. Seguiranno altre due presentazioni, intermezzi musicali, una visita all'esposizione di abiti d'epoca nella Sala dei Pavoni e la degustazione finale di Franciacorta e prodotti tipici. L'ingresso è libero su prenotazione.

Nei prossimi mesi verrà anche pubblicato il bando del Premio Letterario Nazionale di Cultura Franciacorta, che verrà assegnato durante l'edizione 2022 da un apposito comitato. Il bando si rivolge a pubblicazioni edite, anche emergenti, di narrativa o di poesia.

Valle Camonica

Se il Garda e la Franciacorta propongono un fitto (e prestigioso) programma, la Valle Camonica non è da meno: con d'ADA | Arte Design & Architettura - III Rassegna, i grandi nomi dell'arte e dell'architettura contemporanea saranno ospiti a Darfo Boario Terme e a Cividate Camuno dal 4 settembre al 2 ottobre 2021.

La prima data è sabato 4, presso la Chiesa di Santa Maria del Restello a Erbanno (fraz. di Darfo) con Lauretta Colonnelli, giornalista e scrittrice. Colonnelli, con grande abilità e attitudine alla narrazione, racconta le storie nascoste dietro i grandi capolavori della storia dell'arte. Giornalista di cultura per testate/canali importanti, come il Corriere della Sera e Rai Radiodue, da scrittrice accompagna il lettore alla scoperta del mondo dell'arte, con particolare sensibilità per le vicende al femminile, come dimostra il successo del suo libro Le muse nascoste (Giunti, 2020). L'autrice dialogherà con Giorgio dell'Arti, giornalista e scrittore, fondatore del settimanale Il Venerdì di Repubblica e direttore di Anteprima.

L'Associazione culturale d'ADA, fondata da Giorgio Buzzi, Eletta Flocchini e Marco Farisoglio, ha lanciato la rassegna tre anni fa come progetto territoriale di valorizzazione dei linguaggi visivi. Gli enti locali contribuiscono ogni anno a renderla sempre più di ampio respiro: il Comune di Darfo Boario Terme, la Comunità Montana e il Sito Unesco, ma anche il Gruppo Lucefin (main sponsor) con la società El.da e Assocamuna e molti altri ancora.

Un altro festival camuno, Oltreconfine, ha in programma eventi culturali per il finesettimana: sabato 4 al Parco delle Terme di Angolo Terme Walter Siti presenterà Contro l'impegno. Riflessioni sul Bene in letteratura. In questo volume Walter Siti analizza alcuni autori contemporanei di successo per difendere la letteratura dal rischio di abdicare a ciò che la rende più preziosa: il dubbio, l'ambivalenza, la contraddizione. …Per arrivare alla conclusione che, forse, l'impegno "positivo" è soltanto la faccia politicamente in luce di una mutazione profonda e ignota, in cui tecnologia e mercato imporranno alla letteratura nuovi parametri. L'ingresso è gratuito, ma va effettuata la prenotazione sul sito ufficiale. Oltreconfine, diretto da Stefano Malosso, prosegue venerdì 10 settembre con la presentazione di Sembrava bellezza di Teresa Ciabatti.

Val Trompia

Il Festival Rinascimento Culturale è ormai giunto all'ottava edizione: dopo gli incontri in presenza con Filippo La Porta, Telmo Pievani, Umberto Galimberti e Franco Cardini a Erbusco e Castegnato, il festival, promosso dall'omonima associazione, diretto da Alberto Albertini e organizzato da Fabio Piovanelli, prosegue nel mese di settembre con otto incontri gratuiti.

Il percorso di trekking in Maniva, dedicato alle rovine della Grande Guerra - Foto Maniva Ski

Bassa

Sabato 4 a Collio Val Trompia, in località Maniva, si terrà una serie di iniziative, che vedono come evento centrale la conferenza del professore. Parole e immagini dalle Montagne 1914-1918. Mondini insegna Storia dei conflitti all'Università di Padova ed è ricercatore associato all'Istituto Storico Italo Germanico-FBK di Trento e all'UMR SIRICE (CNRS - Sorbona) di Parigi. Fa parte del direttivo dell'Historial de la Grande Guerre di Péronne e del board editoriale di "1914-1918 online. The International Encyclopedia of the First World War". Tra i suoi volumi più recenti: Il Capo. La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna (2017, premio Friuli Storia), I luoghi della Grande Guerra (2015). Dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso lo Chalet Maniva, si potrà anche partecipare alla visita guidata delle trincee a cura della Sezione Alpini di Brescia.

Nella Bassa bresciana, ancora sorprese: la rassegna di letture e incontri con l'autore Un libro per piacere! è giunta alla XVIII edizione e quest'anno è dedicata ai "Passaggi", un tema evocativo, che parla di evoluzione, di cambiamenti di stato, di nuove fasi esistenziali. La rassegna è stata realizzata grazie al sostegno delle biblioteche del Sistema Sud Ovest Bresciano ed è curata da Barbara Mino (direzione artistica) con Fabio Bazzoli, Alessandro Cazzoletti, Sandra Gozzini, su progetto grafico di Agata Nawalaniec.

L'appuntamento di sabato 4 settembre a Comezzano Cizzago è con Barbara Pizzetti alla lettura e Angel Galzerano alla chitarra e canto, per esplorare insieme i mondi surreali nati dall'immaginario onirico e dall'invenzione poetica di grandi autori (Sepulveda, Borges, Calvino, Buzzati…). L'ingresso a tutte le serate è gratuito con prenotazione; è necessario il possesso del green pass.

