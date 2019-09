Elio, Paolini, Poretti e Berardi con Debora Villa al Politeama

Punta sempre più a miscelare divertimento e riflessione e a coinvolgere differenti fasce di pubblico la nuova stagione del teatro Politeama di Manerbio. Promossa dalla Parrocchia, ente gestore del teatro, e dall’Assessorato alla cultura, la 24esima annualità è coordinata dal direttore artistico Vittorio Pedrali.

Ad aprire la stagione martedì 29 ottobre alle 21 (orario di inizio di tutti gli spettacoli serali) un classico come «Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco», proposto da Stivalaccio Teatro secondo i canoni della Commedia dell’Arte. Gaber per Elio. Mercoledì 13 novembre il battesimo, nel teatro manerbiese, per Elio, storico leader delle Storie tese, che rielabora «Il grigio», di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Un testo che, a distanza di anni dall’esordio, mostra tutta la sua attualità e freschezza.

Il 5 dicembre, invece, un ritorno per il pubblico manerbiese: tre anni dopo aver portato in scena «Numero primo», Marco Paolini allestisce «Filo Filò», un monologo in cui l’attore veneto riflette sull’evoluzione e i cambiamenti dei modelli narrativi nella nostra società. Altri tre spettacoli saranno portati in scena nel 2020. Il 24 gennaio l’attore Gianfranco Berardi, che fa della sua condizione di non vedente un osservatorio privilegiato per confrontarsi con il mondo, mette in scena «Amleto take away», un affresco tragicomico che gioca sui paradossi e le contraddizioni del nostro tempo (Premio Ubu 2018 come miglior attore italiano).

Debora Villa il 13 febbraio, con «Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere», porta in scena il best seller di John Gray sulle differenze tra l’universo maschile e quello femminile. Infine il ritorno, a distanza di un anno, di Giacomo Poretti, con «Chiedimi se sono di turno»: una riflessione sul variegato mondo di chi lavora in reparti ospedalieri. Completa la stagione il tradizionale concerto della banda Santa Cecilia. E arricchiscono l’offerta teatrale sei matinée per gli alunni di ogni ordine e grado, di cui due in lingua straniera.

Quanto agli abbonamenti, la prelazione dei posti per gli abbonati della passata stagione da venerdì 20 al 4 ottobre; per i nuovi abbonati dal 5 al 14 ottobre. Maggiori informazioni su www.politeamamanerbio.it.

