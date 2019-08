Darfo come Hazzard: spunta il Generale Lee dei cugini Duke

Per un giorno Darfo si è traformato in Hazzard, la cittadina del profondo sud degli States che dava il nome alla contea dei cugini Dukes e all'omonimo serial tv che furoreggiò in Italia tra gli anni '70 e gli anni '80.

Il mitico «Generale Lee», l'auto dei due spericolati cugini dal cuore d'oro, è stato infatti avvistato per le strade della cittadina camuna con l'inconfondibile livrea arancio, lo «01» bianco e nero sulle portiere, la bandiera sudista sul tetto e il clacson che replicava la carica dell'esercito confederato.

Si tratta di una copia perfetta (una Dodge Charger del 1969 modificata) messa a disposizione dal collezionista veneto Frank Paja è stata infatti la protagonista del nuovo video «Anime rock» del salese Jimmy Damasi, girato tra il parcheggio di fianco alle Poste e il locale «Il Mercatino Americano» di Perry Bianchini.

Il clacson inconfondibile del Generale Lee

Sul set diretto dal regista bresciano Silvio Gerace anche l'attrice Francesca Lo Voi, nelle vesti della cugina Daisy Duke, e il gruppo di Damasi, The Lost Sheeps. Il video - che rimanda con la memoria a quello di Jessica Simpson per la cover di «These Boots Are Made for Walkin'», colonna sonora del film «Dukes of Hazzard» (2005) - sarà pronto entro meta settembre, dopo la partecipazione di Damasi al talent «iBand» in onda su su La5.

