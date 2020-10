Dalla bigiotteria al ricamo, al Brixia Forum c'è «Creattiva»

Impara l’arte e mettila da parte. Ai tempi del Coronavirus, meglio se in giardino, in cucina o nel salotto di casa. Secondo l’indagine svolta dall’Osservatorio Stocard, dal lockdown i consumi legati al fai da te hanno avuto un’impennata, con un incremento del 34% nella sola Lombardia.

Cifre che si riflettono nel grande afflusso di questi giorni al Brixia Forum, dove fino a domenica è allestita «Creattiva», la fiera nazionale dedicata all’hobbistica e al bricolage. Organizzata da Promoberg, dal 2008 la manifestazione si tiene ogni anno negli spazi fieristici di Bergamo, dove per il 2020 non è tuttavia stato possibile confermare l’appuntamento, in quanto la struttura è ancora adibita ad ospedale Covid.

La fiera è visitabile dalle 9.30 alle 18.30, acquistando i biglietti su fieracreattiva.it (10 euro) o al Brixia Forum (11 euro).

