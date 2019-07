Cristina D’Avena: tre concerti per il compleanno di Leolandia

Tre concerti a Leolandia per festeggiare il quarantottesimo compleanno del parco divertimenti per bambini che sorge a Capriate San Gervasio (in provincia di Bergamo), in via Vittorio Veneto. Ne è protagonista la cantante Cristina D’Avena, che si esibirà nel parco all’interno delle Notti Magiche (con apertura fino alle 22) sabato 6, sabato 13 e sabato 27 luglio.

Il 20 luglio sarà invece la volta delle Miracle Tunes, con la presenza dei personaggi della serie televisiva italo-spagnola di genere fantastico. Il mondo di Polly Pocket sarà invece protagonista a Leolandia in tutti i week-end di luglio.

Una curiosità: Cristina D’Avena compirà 55 anni proprio il giorno della prima delle sue tre esibizioni in terra bergamasca.

D’Avena, celebre voce di decenni di sigle dei cartoon, ha recentemente vissuto un nuovo periodo di grande notorietà. Tra il 2017 e il 2018 sono stati pubblicati due prodotti discografici di grande successo: «Duets - Tutti cantano Cristina» e «Duets Forever - Tutti cantano Cristina», entrambi album da numero uno in classifica, il primo certificato Platino e il secondo Oro.

