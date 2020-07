Cinelli e Pellagra cantano «Campari in piazza Arnaldo»

I locali hanno riaperto dopo il lockdown e allora perché non celebrare il rito dell’aperitivo? Ecco che Pellagra e Piergiorgio Cinelli hanno sfornato una canzone in dialetto dalle rime accattivanti e dalla musica che ti entra nelle orecchie per risuonare nel cervello per ore: «Campari in piazza Arnaldo».

«In mezzo ai laghi e alle montagne c’è una città», cantano in coro, ricordando le bellezze cittadine. E nel video compare anche un Arnaldo da Brescia che suona la chitarra e ammette: «Mi piace il Campari».

Ma perché tessere le lodi del Campari e non del pirlo? Non pensate male, non viene certo dimenticato l’aperitivo di casa: «Senza Campari - intona, sempre in dialetto, Pellagra - non c’è pirlo, è la scienza a dirlo».

Non è la prima volta che Pellagra e Cinelli collaborano. Per chi li volesse vedere insieme dal vivo il primo appuntamento è a Pavone del Mella, paese di Pellagra, il primo agosto alle 21.30.

